Президент РТ одобрил проект первого независимого зарубежного инвестхолдинга

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов провел первое в этом году заседание президиума Инвестиционного совета. Лидер республики одобрил проект первого в РТ независимого иностранного инвестиционного холдинга. Об этом сообщается на официальном портале Президента РТ.

Решение о создании нового холдинга появилось после осеннего визита Рустама Минниханова в Мюнхен. С тех пор немецкие специалисты совместно с коллегами из АИР РТ проделали серьезную работу над проектом, отметил член наблюдательного совета KGAL Group Владимир Шекоян. Он выразил надежду на долгосрочное сотрудничество двух сторон.

«Опыт нашей компании позволит привлечь инвестиции, использовать капитал инвесторов для совместного финансирования в проекты внутри Татарстана», — заключил Владимир Шекоян и напомнил, что KGAL Group управляет активами на 22 млрд евро. Холдинг специализируется на работе со страховщиками.

Татарстан готов для реализации крупных и малых инвестпроектов, отметил Минниханов. Он напомнил, что в прошлом году ВРП республики вырос на 2,8 процента, а объемы промпроизводства увеличились на 1,8 процента. Инвестиции в основной капитал остались на прежнем уровне.

«Сегодня в регионе созданы условия для экономического развития территорий. Это не только особые экономические зоны, но и другая инфраструктура. Так, кроме Набережных Челнов еще Нижнекамск, Чистополь, Зеленодольск получили статус территории опережающего социально-экономического развития — ТОСЭР», — рассказал Рустам Минниханов.

Все это создает хорошие перспективы для создания больших и малых инвестиционных проектов на территории республики, подчеркнул лидер РТ.