УФСИН РТ заключило пятимиллионный контракт на произведенные заключенными товары

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Контракт на пять миллионов рублей заключило УФСИН РТ на товары, произведенные заключенными. Контракт был подписан на XIII Камско-промышленном форуме, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УФСИН России по РТ.

Выставка привлекла внимание большого количества ведущих российских и зарубежных производителей. У специалистов и представителей компаний была возможность обменяться мнениями и контактами, показать и посмотреть презентации новейших разработок, а также заключить выгодные контракты.

Республиканское пенитенциарное ведомство представило изделия собственного производства. Их презентовали на выставке «Машиностроение. Металлообработка. Металлургия. Сварка-2018».

На стенде татарстанской делегации была представлена продукция, которую производят заключенные – различные виды трубозапорной арматуры, канализационные люки, ливневые решетки, магнитные фильтры, полимерно-песчаные люки и многое другое.

На выставке был заключен пятимиллионный контракт на реализацию трубозапорной арматуры с казанской исправительной колонией №2.

Выставка длилась три дня и проходила в выставочном центре «ЭКСПО-Кама» в Набережных Челнах.

