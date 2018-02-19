Все новости Татарстан Россия

Общество

ИТ-проекты Татарстана презентовали представителям Ядерного оружейного комплекса

19 февраля 2018, 17:22

В ИТ-парке представили такие проекты, как Иннополис и система «ГЛОНАСС+112».
Юные программисты сразились в Казани
В Казани расскажут, как стать ИТ-лидером
В Казани открылась выставка проектов-победителей Республиканского молодежного форума-2011
«Google», «Apple» и «Microsoft» примут участие в форуме «Mobile People» в Казани
В Казани открылись Дни роботов

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Татарстанские ИТ-проекты презентовали представителям Ядерного оружейного комплекса во время рабочей сессии. Об этом сообщает пресс-служба ИТ-парка. 

На сессии «Цифровая трансформация отрасли: вызовы и возможности для Ядерного оружейного комплекса» были представлены такие проекты, как ИТ-парк, Иннополис и система «ГЛОНАСС+112».

Участники сессии ознакомились с проектами резидентов и выпускников бизнес-инкубатора ИТ-парка. Среди них — RTsim (компьютерные тренажеры для подготовки персонала к оперативному управлению ответственными/пожароопасными объектами), MISSIONER (комплекс для цифровой аэрофотосъемки автодорог с радаром подстилающей поверхности), Maksat. PRO (сервис для оптимизации работы во время подготовки и проведения спортивных мероприятий).

 

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter