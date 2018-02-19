ИТ-проекты Татарстана презентовали представителям Ядерного оружейного комплекса

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Татарстанские ИТ-проекты презентовали представителям Ядерного оружейного комплекса во время рабочей сессии. Об этом сообщает пресс-служба ИТ-парка.

На сессии «Цифровая трансформация отрасли: вызовы и возможности для Ядерного оружейного комплекса» были представлены такие проекты, как ИТ-парк, Иннополис и система «ГЛОНАСС+112».

Участники сессии ознакомились с проектами резидентов и выпускников бизнес-инкубатора ИТ-парка. Среди них — RTsim (компьютерные тренажеры для подготовки персонала к оперативному управлению ответственными/пожароопасными объектами), MISSIONER (комплекс для цифровой аэрофотосъемки автодорог с радаром подстилающей поверхности), Maksat. PRO (сервис для оптимизации работы во время подготовки и проведения спортивных мероприятий).