(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). На прошлой неделе в Татарстане продолжила расти заболеваемость ОРВИ: в период с 12 по 18 февраля количество заболевших составило 18 тыс. 30 случаев. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Ранее на территории республики был также зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ: с 5 по 12 февраля количество заболевших выросло на тысячу человек, составив 17 тыс. 562 новых зараженных за неделю. А с 29 января по 4 февраля количество заболевших увеличилось на 1,5 тыс. человек.

Несмотря на увеличение количества заболевших, уровень заболеваемости среди населения Татарстана на сегодня ниже эпидемического порога на 22,6 процента, уточняют специалисты ведомства.