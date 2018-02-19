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Здоровье и среда

На прошлой неделе в Татарстане продолжила расти заболеваемость ОРВИ

19 февраля 2018, 16:54

В период с 12 по 18 февраля количество заболевших составило 18 тыс. 30 случаев.
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(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). На прошлой неделе в Татарстане продолжила расти заболеваемость ОРВИ: в период с 12 по 18 февраля количество заболевших составило 18 тыс. 30 случаев. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Ранее на территории республики был также зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ: с 5 по 12 февраля количество заболевших выросло на тысячу человек, составив 17 тыс. 562 новых зараженных за неделю. А с 29 января по 4 февраля количество заболевших увеличилось на 1,5 тыс. человек.

Несмотря на увеличение количества заболевших, уровень заболеваемости среди населения Татарстана на сегодня ниже эпидемического порога на 22,6 процента, уточняют специалисты ведомства.


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