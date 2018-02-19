Тренеры «ЦСКА» проведут мастер-классы для юных футболистов в Казани

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). С 21 по 24 февраля в казанском футбольно-легкоатлетическом манеже стадиона «Центральный» пройдут мастер-классы для учащихся детско-юношеских спортивных школ по футболу из моногородов России при участии тренеров Академии профессионального футбольного клуба «ЦСКА». Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту РТ.

В Казань приедут 180 учащихся ДЮСШ из 38 моногородов страны, в том числе 38 ребят из Татарстана. Это воспитанники ДЮСШ «Виктория» и ДЮСШ «Строитель» (обе — г. Набережные Челны), ДЮСШ № 2 (пос. Васильево), ДЮСШ № 3 (г. Зеленодольск), ДЮСШ «Олимп» (г. Елабуга), ДЮСШ «Олимп» (г. Чистополь), ДЮСШ «Батыр» (г. Менделеевск), ДЮСШ ФК «Нефтехимик» (г. Нижнекамск), а также дети из казанский футбольных школ и академий.

Также для юных футболистов обзорную экскурсию по городу и Казанскому Кремлю.

Социальное мероприятие приурочено к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Почетными гостями события станут Президент РТ Рустам Минниханов, заместитель Председателя государственной корпорации «Внешэкономбанк», руководитель программы «Комплексное развитие моногородов» Ирина Макиева и другие.

В рамках «ПФК ЦСКА Camp Russia 2018 — ВЭБ» тренеры академии проведут занятия для более чем тысячи ребят от 5 до 15 лет в шести городах России. Детей ожидают подарки от армейского клуба — футбольная форма и мячи.

С 12 февраля по 26 марта подобные мероприятия также пройдут в Тамбове, Саранске, Екатеринбурге, Томске и Красноярске. По результатам мастер-классов будут выберут самых перспективных ребят, которые смогут обучаться в детско-юношеской школе ЦСКА.