За три миллиона рублей 22-летний житель Сочи нанял киллера для своих родителей и сестренки

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). В три миллиона рублей оценил жизнь своих родителей и сестренки житель Сочи, сообщает ТАСС.

Как стало известно Следственному комитету РФ, 22-летний житель Сочи планировал убийство родителей и сестренки ради наследства.

О своих планах парень рассказал другу, после чего сотрудники полиции стали вести за ним неусыпное наблюдение.

Роль «киллера» взял на себя один из полицейских. Ему обвиняемый показал расположение комнат и камер видеонаблюдения в доме, а также сообщил об имеющейся собаке.

26 января молодой человек снова встретился с исполнителем. «Наемник» передал обвиняемому доказательства убийства его семьи и забрал расписку о том, что остаток средств будет выплачен после продажи квартиры убитых родителей.

Подозреваемого задержали в момент передачи первой части денег. Сейчас ему предъявлено обвинение по статье «Приготовление к убийству двух и более лиц по найму».