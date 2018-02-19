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В соцсетях сообщили о смерти Сильвестра Сталлоне

19 февраля 2018, 16:42

В соцсетях сообщили о смерти Сильвестра Сталлоне В сообщениях говорилось о том, что артист скончался из-за рака простаты.
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(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). В социальных сетях 19 февраля распространились новости о смерти голливудского актера и режиссера Сильвестра Сталлоне, сообщает «Лента.Ру».

В сообщениях говорилось о том, что артист скончался из-за рака простаты. Также были опубликованы фото лысеющего и поседевшего актера. Прежде чем удалось выяснить правду, информация быстро распространилась в Сети.

О смерти актера сообщил паблик World Tattoo & Piercing. Авторы с прискорбием сообщили, что Сталлоне долго пытался держать свою болезнь в секрете, однако так и не смог справиться с ней. Затем новость «репостнули» тысячи пользователей. Они не могли поверить в случившееся и выражали сожаление.

Некоторые сочли, что таким образом актер решил привлечь внимание к своей персоне, так как он представил первый постер к своему новому фильму «Крид 2».


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