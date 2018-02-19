В Мамадыше по программе арендного жилья 30 семей получили квартиры

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). В поселке совхоза «Мамадышский» по программе арендного жилья 30 семей сегодня получили квартиры в новом пятиэтажном доме № 17 по улице Школьная. Инвестором и застройщиком выступил Госжилфонд при Президенте РТ.

По условиям госпрограммы, ежемесячно за аренду жилья новоселы будут платить по 70 рублей за квадратный метр площади. Каждая квартира оснащена всей необходимой мебелью и бытовой техникой. Благоустроена также и прилегающая территория, сообщает районная газета «Нократ».

Почетным гостем торжественного мероприятия стал первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин.

«В нашей республике реализуется немало важных социальных программ – как в городах, так и в сельской местности. Программа “Арендное жилье” повсеместно находит одобрение, ведь получение квартиры – очень важный фактор для каждой семьи. Молодым и востребованным специалистам предоставляется хорошая возможность в дальнейшем стать собственниками этого жилья», – подчеркнул он, вручая ключи новоселам.