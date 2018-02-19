Региональный финал «Золотой шайбы» выявил лучших в Мамадыше

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Региональный финал всероссийского турнира детско-юношеского хоккея «Золотая шайба» выявил лучших в Мамадыше. Борьба прошла среди старшей возрастной группы. Об этом сообщает пресс-служба ГФИ по РТ.
На лед вышли команды «Олимп» из Мамадыша и «Биектау», представляющая Высокую Гору. В итоге хозяева оказались сильнее, обыграв гостей с разгромным счетом 8:2.
Юные мамадышские спортсмены представят район на всероссийском этапе, финал которого состоится в городе Дмитрове Московской области.