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Региональный финал «Золотой шайбы» выявил лучших в Мамадыше

19 февраля 2018, 22:55

Региональный финал «Золотой шайбы» выявил лучших в Мамадыше Хозяева оказались сильнее, обыграв гостей с разгромным счетом 8:2.
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(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Региональный финал всероссийского турнира детско-юношеского хоккея «Золотая шайба» выявил лучших в Мамадыше. Борьба прошла среди старшей возрастной группы. Об этом сообщает пресс-служба ГФИ по РТ.

На лед вышли команды «Олимп» из Мамадыша и «Биектау», представляющая Высокую Гору. В итоге хозяева оказались сильнее, обыграв гостей с разгромным счетом 8:2.

Юные мамадышские спортсмены представят район на всероссийском этапе, финал которого состоится в городе Дмитрове Московской области.


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