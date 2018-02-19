Ученые разработали графеновый фильтр для воды

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Австралийские специалисты создали новый фильтр для воды, изготовленный из графена, сообщает портал «Хайтек».
В испытаниях нового фильтра ученые использовали воду из гавани в Сиднее. Новый фильтр имеет наноканалы, которые представляют собой графеновую сетку.
Графеновый фильтр имеет много преимуществ перед существующими технологиями фильтрации воды. Фильтр отличается долговечностью. Даже если фильтр загрязнится, он все равно продолжит фильтровать воду. Кроме того, технология очистки воды с помощью графенового фильтра на порядок дешевле других технологий очистки.