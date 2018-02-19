Зампред Союза журналистов РФ: СМИ РТ всегда были на уровне общефедеральных

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий считает, что татарстанские СМИ всегда были на уровне общефедеральных. На встрече с главой республиканского парламента Фаридом Мухаметшиным он дал высокую оценку деятельности средств массовой информации РТ, информирует пресс-служба Госсовета РТ.

Сегодня Фарид Мухаметшин в своем рабочем кабинете встретился с заместителем председателя Союза журналистов России Алексеем Вишневецким и секретарем Союза Юлией Загитовой, где обсуждались перспективы сотрудничества творческих объединений журналистов Татарстана и России.

Заместитель Председателя ГС РТ, председатель Союза журналистов Татарстана Римма Ратникова сообщила, что в республиканский союз входит более 1300 сотрудников средств массовой информации. А Союз журналистов РТ является одной из старейших общественных организаций в республике. Также парламентарий рассказала гостям о подготовке журналистских кадров на базе Казанского (Приволжского) федерального университета, которые востребованы не только по всей стране, но и за ее пределами.

Юлия Загитова подчеркнула, что в Татарстане развита муниципальная журналистика, а также частные и независимые издания.

Спикер Госсовета сообщил гостям о том, что Государственный Совет и Кабинет Министров РТ являются учредителями крупнейших в республике печатных изданий – газет «Республика Татарстан» и «Ватаным Татарстан».

Фарид Мухаметшин заявил о необходимости открытости власти. «Через публикации нужно повышать культуру и ответственность наших граждан», – сказал он.

Алексей Вишневецкий в ходе встречи рассказал о планах Союза журналистов России. Так, на базе Дома журналистов планируется организовать курсы повышения квалификации работников региональных СМИ. Он считает необходимым актуализировать некоторые положения федерального закона о средствах массовой информации, принятый в 1991 году. Союз журналистов РФ уже вышел с рядом законодательных инициатив.

