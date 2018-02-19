Все новости Татарстан Россия

Общество

В «Салават Купере» будет заселен 255-квартирный дом

19 февраля 2018, 15:44

В дом заселятся около 220 участников программы соципотеки, многодетная семья, ветераны Великой Отечественной войны.
В микрорайоне «Салават Купере» сдан новый дом
В Казани прошло заселение дома 10-5 «Салават Купере»
В Казани именем первого секретаря Татарского обкома КПСС Гумера Усманова назовут улицу
Журнал «Салават купере» наградил победителей конкурса «Мы уважаем взрослых»
В Книгу почета «Материнская слава» вписаны 52 женщины Чистопольского района

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). 20 февраля в 10.00 пройдет торжественное заселение 255-квартирного дома № 17/4 по улице Нурихана Фаттаха (строительный № 12-3) в микрорайоне «Салават Купере». Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда РТ.

В дом заселятся около 220 участников программы соципотеки, многодетная семья, ветераны Великой Отечественной войны.

Инвестором выступает застройщик дома — Государственный жилищный фонд при Президенте РТ. Технический заказчик — ООО «Ак Барс Инжиниринг», подрядчик — ООО «Строитель+». 

Первая очередь «Салават Купере» состоит из 22 домов на 6 тыс. 426 квартир. Дом 12-3 — семнадцатый по счету, в который заселятся татарстанцы.

Также в «Салават Купере» строится вторая очередь, которая состоит из 10 домов на 2 тыс. 924 квартиры.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter