В «Салават Купере» будет заселен 255-квартирный дом

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). 20 февраля в 10.00 пройдет торжественное заселение 255-квартирного дома № 17/4 по улице Нурихана Фаттаха (строительный № 12-3) в микрорайоне «Салават Купере». Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда РТ.

В дом заселятся около 220 участников программы соципотеки, многодетная семья, ветераны Великой Отечественной войны.

Инвестором выступает застройщик дома — Государственный жилищный фонд при Президенте РТ. Технический заказчик — ООО «Ак Барс Инжиниринг», подрядчик — ООО «Строитель+».

Первая очередь «Салават Купере» состоит из 22 домов на 6 тыс. 426 квартир. Дом 12-3 — семнадцатый по счету, в который заселятся татарстанцы.

Также в «Салават Купере» строится вторая очередь, которая состоит из 10 домов на 2 тыс. 924 квартиры.