В Амурской области нашли первую поддельную 2000-рублевку

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). В Амурской области обнаружили первый случай подделки новых российских банкнот. Речь идет о купюре номиналом 2000 рублей образца 2017 года, пишут «Известия».

Подделкой расплатились на одной из амурских автозаправок, уточняет издание. Внешний вид банкноты вызвал подозрение оператора станции.

«В ходе проверки установлено, что 8 февраля 2018 года оператору станции в целях оплаты за топливо неустановленным мужчиной была передана купюра — билет банка России достоинством 2000 рублей образца 2017 года», — сказано в сообщении прокуратуры области.

Экспертиза показала, что фальшивка была распечатана на струйном принтере, уточнили в ведомстве. Там добавили, что уже возбудили соответствующее уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.