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В Набережных Челнах завершился юбилейный турнир по самбо

19 февраля 2018, 21:32

В Набережных Челнах завершился юбилейный турнир по самбо По итогам схваток первое командное место завоевали представители молодежного центра «Заман» из Набережных Челнов.
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(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах завершился юбилейный турнир по самбо, который собрал юных спортсменов из Автограда, Нурлата, Аксубаева и Чувашии. Об этом сообщает пресс-служба МЦ «Заман».

Соревнования прошли в четырех возрастных категориях, в весе от 26 кг до 50 кг.

По итогам схваток первое командное место завоевали представители молодежного центра «Заман» из Набережных Челнов, второе место досталось спортсменам из Чувашии, третье – у сборной из Нурлата.

Приза в номинации «За лучшую технику» удостоился челнинец Даниил Ширковский.


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