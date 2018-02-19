(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах завершился юбилейный турнир по самбо, который собрал юных спортсменов из Автограда, Нурлата, Аксубаева и Чувашии. Об этом сообщает пресс-служба МЦ «Заман».

Соревнования прошли в четырех возрастных категориях, в весе от 26 кг до 50 кг.

По итогам схваток первое командное место завоевали представители молодежного центра «Заман» из Набережных Челнов, второе место досталось спортсменам из Чувашии, третье – у сборной из Нурлата.

Приза в номинации «За лучшую технику» удостоился челнинец Даниил Ширковский.