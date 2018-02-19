Уроки мужества проведут росгвардейцы в школах Татарстана

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). «Недели мужества» пройдут в школах Татарстана, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Росгвардии РТ.

В течение недели в школах Татарстана сотрудники Росгвардии будут проводить специализированные уроки, приуроченные ко Дню Защитника Отечества.

Первый подобный урок уже прошел для учеников третьего «В» класса гимназии №2 имени Мулланура Вахитова в Набережных Челнах. Об истории становления Росгвардии, примерах мужества и героизма, трудовых подвигах и любви к Родине третьеклашкам рассказала психолог ОВО, капитан полиции Надежда Горячева.

Капитан полиции показала детям фотоальбомы с летописями подразделений и фотографиями героев, прочла фрагменты из памятных книг и альбомов. Затаив дыхание, слушали школьники о достижениях росгвардейцев, об их опасной, но такой необходимой службе. По окончании урока ребята и педагог поблагодарили Надежду Горячеву за интересную и познавательную беседу.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе Росгвардии РТ, такие уроки пройдут еще в нескольких школах республики. Акция «Неделя мужества» направлена в первую очередь на развитие военно-патриотического воспитания молодежи.