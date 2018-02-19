В Казани пройдет трехдневная ярмарка вакансий

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Трехдневная ярмарка вакансий пройдет в столице Татарстана с 20 по 22 февраля в рамках 18-й специализированной выставки «Образование. Карьера» не территории выставочного комплекса «Казанская ярмарка». Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

В работе ярмарки примут участие представители кадровых служб 20 предприятий города. Соискателям будет предложено более 700 вакансий. Посетители ярмарки получат оперативную информацию о 15 тыс. вакансий на предприятиях Казани, проконсультируются у специалистов службы занятости по профобучению, пройдут тестирование по профориентации.

В конце прошлой недели в двух городах Татарстана были организованы две ярмарки вакансий. На них побывало 300 человек, 40 из них получили направления на трудоустройство.

Все вакансии предприятий и организаций Татарстана представлены на российском портале «Труд всем».