В шести районах Татарстана состоятся обучающие семинары для членов избиркомов

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Центральная избирательная комиссия Татарстана 20 – 21 февраля проведет обучающие семинары для членов территориальных и участковых избирательных комиссий в шести районах Татарстана, сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

В процессе обучения членам избиркомов расскажут о работе с «мобильными избирателями» и с комплексом обработки избирательных бюллетеней. Кроме того, слушателям напомнят о порядке рассмотрения жалоб и заявлений, правилах работы со списком избирателей и протоколами.

Обучение членов избирательных комиссий Нижнекамского района пройдет 20 февраля в 10 часов по адресу: г. Нижнекамск, пр. Строителей, д. 12.

Обучение членов избиркомов Ютазинского района пройдет в тот же день в 10 часов по адресу: пгт Уруссу, ул. Уруссинская, д. 60.

Семинары для членов избирательных комиссий Заинского района пройдут 20 февраля в 14 часов по адресу: г. Заинск, ул. Крупская, д. 6. В тот же день в 14 часов состоится обучение членов избиркомов Бавлинского района по адресу: г. Бавлы, ул. Ленина, д. 13.

Обучающие семинары для членов избирательных комиссий Азнакаевского района пройдут 21 февраля в 14 часов по адресу: г. Азнакаево, ул. Ленина, д. 18. В тот же день в 14 часов пройдут семинары для членов Альметьевского района по адресу: г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 98.

