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Билл Гейтс призвал власти США повысить налоги для сверхбогатых

19 февраля 2018, 20:55

Билл Гейтс призвал власти США повысить налоги для сверхбогатых Американский миллиардер выступил с критикой налоговой реформы США.
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(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Американский миллиардер Билл Гейтс выступил с критикой налоговой реформы США и призвал власти увеличить налоги для сверхбогатых, пишет «Коммерсантъ».

По словам бизнесмена, богатые американцы должны платить больше налогов. Предложенная Президентом США налоговая реформа вводит регрессивный налог, считает Гейтс. Выгоды от реформы получат богачи, несмотря на то, что члены Республиканской партии уверены, что снижение налогов пойдет на пользу среднему классу.

Состояние Гейтса оценивается в 90 млрд долларов. Он находится на втором месте в списке Forbes после основателя Amazon Джеффа Безоса.

 


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