Запустить Казанский цирк после капремонта помогут артисты «Росгосцирка»

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ», Оксана Романова). Казанский цирк возобновит свою работу с 17 марта, а вновь запустить его после капремонта поможет сборная команда артистов, большая часть которых представлена сотрудниками «Росгосцирка». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в администрации Казанского цирка.

До 15 апреля по субботам и воскресеньям в обновленном после реставрации и капремонта легендарном и символичном для Казани здании будут проходить представления программы «Фиеста». Как анонсируется, представления удивят первых после перерыва зрителей разнообразием цирковых жанров и количеством животных. Цена билетов, независимо от того, в субботу или воскресенье состоится представление, будет одинаковой – от 400 до 1300 рублей.

Обновленная касса уже начала работу (ежедневно с 9 до 18.30). Правда, пока, как отметили в администрации Казанского цирка, телефонная связь здесь не доступна.

Всего за месяц гостевой цирковой десант даст в Казани 10 представлений.

