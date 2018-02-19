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Экономика и финансы

В Roshen согласны «сгноить» фабрику в Липецке

19 февраля 2018, 15:24

Два года назад Москалевский оценивал активы, которые остались в Липецке, в 200 миллионов долларов.
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(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Гендиректор корпорации Roshen Вячеслав Москалевский не против, чтобы Липецкая кондитерская фабрика в России «сгнила», если ее не купят по рыночной цене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «LIGA.net».

Ранее сообщалось, что корпорация Roshen, которая принадлежит Президенту Украины Петру Порошенко, решила прекратить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики c апреля 2017 года по политико-экономическим причинам. 

В июне 2017 года корпорация завершила консервацию производства Липецкой фабрики, а также прекратил работу торговый дом Roshen. 

Два года назад Москалевский оценивал активы, которые остались в Липецке, в 200 миллионов долларов.

«Сейчас, я думаю, они ничего не стоят. Двести миллионов долларов мне за них никто в России не заплатит, а за меньше я никому не продам», — цитирует Москалевского «LIGA.net».

На вопрос, предпочитает ли он, чтоб активы «сгнили» по принципу «так не доставайся же никому», гендиректор корпорации ответил положительно.


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