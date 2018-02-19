В Казани появилось гигантское граффити с призывом голосовать на выборах

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). В Казани на стене спортивного корпуса Казанского инновационного университета В. Г. Тимирясова появилось гигантское граффити с призывом голосовать на выборах. Надпись размером пять на пять метров, стилизованная под российский флаг, гласит: «Твой голос – голос России!».

Авторами необычной патриотической акции стали братья-художники из Абакана, активисты ОНФ Игорь и Денис Федосенко. Еще несколько месяцев назад художники запланировали провести большое граффити-турне по городам России, в результате в Новосибирске граффитисты украсили стены ипподрома, в Ижевске братья превратили в арт-объект обычный городской троллейбус. Акция стартовала во Владивостоке, а завершить ее художники планируют в Севастополе. Казань стала девятым из 15 городов в туре.

«Идея проекта пришла к нам с братом, когда мы возвращались из творческой командировки, – цитирует пресс-служба ОНФ Дениса Федосенко. – Мы обсуждали, как мы можем обратить внимание людей к теме патриотизма, и в результате пришла идея с рисунками и короткими патриотическими подписями к ним. Как мы работаем? Приезжаем в город и отталкиваемся от места, где будем рисовать, общаемся с местным населением. Тогда и приходит окончательный вариант идеи».

В Казани идею о размещении граффити именно на стене вуза братьям-художником предложили студенты КИУ, также входящие в ряды ОНФ.

«Отрадно, что столь популярные у молодого поколения формы художественного искусства, как граффити, приобретают сегодня такую красивую форму и патриотическую направленность. Общеизвестно, рисунки на стенах бывают сомнительного содержания и не всегда согласованы с собственниками строений. Тут же мы видим хороший посыл, национальный колорит и художественную ценность», – подчеркнула сопредседатель регионального штаба ОНФ Гульзада Руденко.