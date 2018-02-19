Восковая фигура Витаса появится в музеях Китая и Южной Кореи

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). В музеях Китая и Южной Кореи появятся восковые фигуры росссийского исполнителя Витаса, сообщает агентство InterMedia.



Источник уточняет, что процесс установки фигур начался в КНР в ночь на 18 февраля.



Восковые копии Витаса планируется разместить в 137 музеях Китая и Кореи. Музеи Японии, Индонезии и Филиппин также выразили желание установить копии российского исполнителя.



Виталий Грачев, известный в народе как певец Витас, очень популярен в Поднебесной. Успех к исполнителю пришел после открытия Олимпиады в Пекине, где певец исполнил одну из своих популярных песен. Витас часто гастролирует в азиатских странах и выпустил за рубежом несколько альбомов.



В 2009 году поп-певец стал героем японского мультипликационного сериала в стиле аниме. В 80-серийном мультфильме персонажу, прототипом которого выступил Витас, предстояли путешествия не только по земле, но и в космосе.

Также исполнитель сыграл одну из главных ролей в фильме «Хуа Мулань», съемки которого проходили в горах Хэланьшань на севере Китая.