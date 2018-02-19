Казанская студентка вышла на одиночный пикет «Мертвые души» к зданию ЦИК

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Одиночный пикет «Мертвые души» провела сегодня в Казани возле здания ЦИК РТ студентка КФУ Лилия Тухфатуллина. Акция организована в целях привлечения общественного внимания к организации чистых выборов Президента РФ.

Лилия Тухфатуллина является представителем национального общественного мониторинга. Студентка КФУ в течение часа — с 12 до 13 часов дня стояла возле здания ЦИК с плакатом «Избирком, очисти списки от „мертвых душ“».

«Мы стремимся акцентировать внимание к тому, чтобы Центральная избирательная комиссия продолжала работу по очистке списков избирателей от несуществующих людей. Мы говорим о важности этой работы. Такая работа в стране активно ведется. 2 февраля 2018 года состоялось заседание Центризбиркома РФ, на котором председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что на сегодняшний день по сравнению с 1 июля 2017 года списки очищены на 500 тысяч человек», — рассказала Лилия Тухфатуллина ИА «Татар-информ».

Национальный общественный мониторинг – это крупнейшая в России сеть наблюдателей, которая включает в себя такие ведущие общественные объединения, как корпус наблюдателей «За чистые выборы», «Группа 32», десятки региональных общественных движений и объединений.

По словам собеседницы, на сегодняшний день списки избирателей по всей России очищены только на 20 процентов. О таких данных сообщили представители Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Это говорит о том, что работу в данном направлении нужно продолжать.

«Нужно стремиться к тому, чтобы к моменту проведения выборов Президента РФ число „мертвых душ“ и двойников, которые появляются в результате технических ошибок, было сведено к минимуму. Я считаю, что сейчас очень важно проявлять свою гражданскую позицию по данному вопросу», — отметила Лилия Тухфатуллина.

Девушка является территориальным координатором корпуса «За чистые выборы». Данная организация объединяет около пяти тысяч человек. Подобная акция сегодня прошла по всей России.

