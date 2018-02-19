Муфтий РТ рассказал послу Франции в РФ о системе религиозного образования

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Сегодня муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин в резиденции ДУМ РТ встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в России Сильви Берманн. В ходе встречи он рассказал гостье о системе религиозного образования в РТ. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.

Берманн интересовалась опытом Республики Татарстан по выстраиванию гармоничных межконфессиональных отношений, а также взаимодействием ДУМ РТ с представителями различных конфессий, в частности, с православными и иудеями.

Муфтий республики отметил, что в татарстанском муфтияте ведется активная профилактическая и пропагандистская работа в мусульманской молодежной среде. Глава Духовного управления мусульман республики рассказал послу о системе религиозного образования, выстроенной в РТ, об открытии Болгарской исламской академии, о деятельности ДУМ РТ по возрождению отечественного богословского наследия и школы Коран-хафизов.

Ранее сообщалось о том, что Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в России с 17 по 19 февраля находится в столице РТ с рабочей поездкой. Гостья посетила Казанский Кремль, мечеть «Кул Шариф» и Благовещенский собор, передвижную выставку «Коллажи Жака Превера», Иннополис и др. Также с ней встретился Президент Татарстана Рустам Минниханов.