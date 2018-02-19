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Пляжные фото 70-летней Софии Ротару произвели фурор

19 февраля 2018, 17:10 , Фото: из соцсетей

Пляжные фото 70-летней Софии Ротару произвели фурор Певица проводит отдых в компании родной сестры Аурики.
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(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). София Ротару проводит каникулы вдали от холодной зимы. 70-летняя артистка решила поделиться снимками и пожелать всем хорошего настроения.

«Душевного тепла и любви всем», — пожелала Ротару в Instagram. В комментариях к другому фото певица пожелала подписчиками чаще улыбаться. Исполнительница проводит отдых в компании родной сестры Аурики. Судя по снимкам, у обеих женщин очень веселое настроение.

На одном из снимков Ротару позирует в ярком бикини, а поверх купальника надеты белая рубашка и темно-синее парео.

«София Михайловна прекрасна, с каждым годом хорошеет, успешная женщина, которой можно позавидовать. Вот так достойно надо проживать свою жизнь, достойно», «Как всегда достойна и неотразима», «Всегда прекрасна», – пишут поклонники в Сети.

 

Всем привет! 💙

Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

 

С Аурикой всегда весело! 😊

Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

 

Душевного тепла и любви всем! ❤️

Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

 

Хорошего дня! ❤️

Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)


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