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Политика, Спорт

Песков призвал дождаться официальных заявлений по делу керлингиста Крушельницкого

19 февраля 2018, 15:04

По словам представителя Кремля, Международный олимпийский комитет ведет себя «весьма корректно» в сложившейся ситуации.
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(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Официальных заявлений и расследования допинг-скандала вокруг керлингиста Александра Крушельницкого призвал дождаться пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает RT.

По его словам, Международный олимпийский комитет ведет себя «весьма корректно» в сложившейся ситуации.

«Давайте дождемся пробы Б и дождемся какого-то расследования, которое неминуемо должно произойти в этой ситуации», – призвал представитель Кремля.

Ранее бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане объяснил появление мельдония в его допинг-пробе тем, что его подсыпал кто-то из его партнеров по команде.


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