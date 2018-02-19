Песков призвал дождаться официальных заявлений по делу керлингиста Крушельницкого

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Официальных заявлений и расследования допинг-скандала вокруг керлингиста Александра Крушельницкого призвал дождаться пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает RT.
По его словам, Международный олимпийский комитет ведет себя «весьма корректно» в сложившейся ситуации.
«Давайте дождемся пробы Б и дождемся какого-то расследования, которое неминуемо должно произойти в этой ситуации», – призвал представитель Кремля.
Ранее бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане объяснил появление мельдония в его допинг-пробе тем, что его подсыпал кто-то из его партнеров по команде.