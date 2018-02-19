Evraz поставит РЖД рельсы на 112 млрд рублей

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Международная компания Evraz и РЖД подписали новое долгосрочное соглашение о поставке рельсовой продукции. Об этом сообщается на официальном сайте металлургической компании.

Согласно заключенному контракту, за пять лет Evraz поставит Российским железным дорогам более 3 млн тонн рельсов на сумму почти 112 млрд рублей.

В прошлом году РЖД закупили для строительства железнодорожных путей свыше 1 млн тонн рельсов, в том числе 700 тыс. тонн компания приобрела У Evraz.