(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). В Казани перед судом предстанут трое автомошенников, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Как выяснили следователи ГСУ МВД по РТ, с 2014 по 2015 годы в одном из казанских автосалонов, который находился на Проспекте Победы, систематически обманывали клиентов. Система была отработана до автоматизма. Руководство магазина предлагало своим покупателям приобрести иномарку по цене ниже рыночной. При этом они предоставляли выгодные условия для приобретения автомобиля – предлагали частично оплатить покупку наличными, а оставшуюся часть «погасить» за счет сдачи автомобиля по программе «трейд-ин».

Забирая машины потенциальных покупателей, владельцы автосалона быстро продавали их по цене ниже той, что была указана в договоре, а обещанный новый автомобиль не предоставляли вообще.

Владельцами салона были двое ранее судимых мужчин, которые числились заместителями директора. Директором они назначили свою знакомую, на нее же оформили ИП.

За время работы автосалона клиентам был нанесен ущерб более чем в девять миллионов рублей. Уголовное дело по статье «Мошенничество» заведено было на основании заявлений обманутых клиентов. Двое мужчин задержаны и заключены под стражу. Женщину-директора обязали явиться в суд на оглашение приговора.

В ближайшее время это уголовное дело рассмотрит Вахитовский районный суд Казани.