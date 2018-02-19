В центре Казани продают отель почти за 90 млн рублей

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). В Интернете появилось объявление о продаже гостиничного комплекса в центре Казани. Продавец просит за отель на 29 номеров 88 млн рублей, указано в объявлении.

Вместе с гостиницей на продажу выставлен ресторан, обслуживающий постояльцев комплекса, два гаража и парковка на 20 машиномест. Автор объявления отмечает шаговую доступность заведения до ж/д вокзала, станции метро и Кремля.

Здание площадью 1,9 тыс. кв. м расположено по улице Б. Шахиди. Общая площадь продаваемого участка составляет 1,4 тыс. кв. м. Вся недвижимость находится в собственности продавца, подчеркивается в объявлении.

Корреспондент ИА «Татар-информ» звонил по указанному номеру, чтобы узнать причину продажи комплекса, однако телефон владельца объявления оказался недоступен.