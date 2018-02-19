«Новатэк» выиграл аукцион «Алросы» на два газовых актива в ЯНАО

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Компания «Новатэк» победила в аукционе на покупку газовых активов «Алросы». Об этом сообщается на официальном сайте «Алросы».
За 100 процентов акций «Геотрансгаза» и Уренгойской газовой компании «Новатэк» предложила 30,3 млрд рублей. По мнению главы «Алросы» Сергея Иванова, итоговая цена в полной мере соответствует рыночной оценке газовых активов.
«Геотрансгаз» владеет лицензией на добычу углеводородов на Береговом участке, запасы которого составляют более 430 млн баррелей нефтяного эквивалента. Потенциал Усть-Ямсовейского месторождения, принадлежавшего Уренгойской газовой компании, оценивается в 650 млн баррелей нефтяного эквивалента.