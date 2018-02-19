Умерла мать режиссера Кирилла Серебренникова

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Мать российского режиссера Кирилла Серебренникова, который на данный момент заключен под домашний арест, Ирина Литвин умерла после тяжелой болезни в Ростове-на-Дону, сообщает ТАСС.

В последние годы женщина тяжело болела, ее парализовало, она была прикована к постели. 19 февраля ее кремировали в крематории Северного кладбища в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону.

Об этом журналистам рассказал друг семьи, который пожелал остаться неизвестным. Также источник добавил, что «она была прекрасной женщиной», работала учительницей русского языка и литературы в школе. Неизвестно, присутствовал ли на похоронах сам Кирилл Серебренников.

Серебренников отбывает домашний арест по делу о хищении 68 млн рублей. Серебренников находится в своей квартире в Москве, не имея права пользоваться Интернетом, сотовой связью и стационарным телефоном.