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Культура

Умерла мать режиссера Кирилла Серебренникова

19 февраля 2018, 15:32

Неизвестно, присутствовал ли на похоронах сам Кирилл Серебренников.
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(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Мать российского режиссера Кирилла Серебренникова, который на данный момент заключен под домашний арест, Ирина Литвин умерла после тяжелой болезни в Ростове-на-Дону, сообщает ТАСС.

В последние годы женщина тяжело болела, ее парализовало, она была прикована к постели. 19 февраля ее кремировали в крематории Северного кладбища в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону.

Об этом журналистам рассказал друг семьи, который пожелал остаться неизвестным. Также источник добавил, что «она была прекрасной женщиной», работала учительницей русского языка и литературы в школе. Неизвестно, присутствовал ли на похоронах сам Кирилл Серебренников.

Серебренников отбывает домашний арест по делу о хищении 68 млн рублей. Серебренников находится в своей квартире в Москве, не имея права пользоваться Интернетом, сотовой связью и стационарным телефоном.


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