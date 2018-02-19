Религиозные деятели и ученые в Казани посетили могилу Шигабутдина Марджани

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Гости Международной научно-практической конференции, посвященной 200-летию выдающегося богослова, татарского историка Шигабутдина Марджани, побывали на месте захоронения ученого. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.

На кладбище в Ново-Татарской слободе Казани мусульманские религиозные деятели и ученые почтили память Шигабутдина Марджани. Представитель Министерства образования Королевства Иордания Луай Халили напомнил всем присутствующим о бесценном вкладе богослова в духовное наследие мусульман мира.

Председатель ДУМ РТ прочитал у могилы Марджани аяты из священного Корана. Собравшиеся на кладбище совершили коллективное дуа.

Также сегодня гости посетили комплекс мечети «Марджани».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в Казани сегодня проходит международная конференция «Религиозно-богословское наследие мусульман России: история и современность».

Шигабутдин Марджани – татарский богослов, философ, историк, просветитель. Он также известен в качестве этнографа, археографа, востоковеда и педагога.В этом году отмечается 200-летие со дня его рождения.

