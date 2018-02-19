Зинэтула Билялетдинов похвалил игру своих подопечных на Олимпиаде

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня утром казанский «Ак Барс» провел часовую открытую тренировку на своей городской базе. Главный тренер команды Зинэтула Билялетдинов рассказал журналистам, как команда проводит перерыв в чемпионате КХЛ и поделился своим мнением об игре «барсов» на Олимпиаде.

Как обычно, команда тренировалась в расширенном составе с тремя вратарями (Эмиль Гарипов, Александр Шарыченков и Артур Мисбахов). Отметим, что в тренировке помимо остальных полевых игроков принял участие форвард Федор Малыхин, пропустивший последние четыре месяца из-за тяжелой травмы. К слову, со льда он ушел в числе последних игроков. Недавно казанский клуб продлил его пребывание в списке травмированных до 26 февраля.

Сообщим состав, в котором тренировались казанцы. «Зеленые»: Василий Токранов – Тимур Фаткуллин, Данис Зарипов – Владимир Ткачев – Станислав Галиев. «Красные»: Роман Манухов – Андрей Марков, Антон Глинкин – Андрей Попов – Джастин Азеведо. «Синие»: Никита Лямкин – Альберт Яруллин, Александр Бурмистров – Федор Малыхин – Ярослав Косов, Александр Свитов. «Оранжевые»: Михаил Сидоров – Рафаэль Батыршин, Михаил Глухов – Алексей Потапов – Артем Лукоянов.

Занятие получилось очень насыщенным, с двумя небольшими паузами на теорию и одним неторопливым общим прокатом по площадке. Упражнений было много: то один на один защитник против нападающего, то три форварда против одного защитника. Порой сам Билялетдинов, редкий случай, лично показывал на льду, что и как должен делать игрок.

Отвечая на вопросы, Биляетдинов рассказал о том, как именно команда проводит антракт в чемпионате КХЛ и как внимательно он следит за олимпийским хоккейным турниром в Пхенчхане.

«Команда не устала от постоянных тренировок. Мы план составили таким образом, чтобы могли и поработать, и поиграть. Впереди у нас три товарищеские игры (20 февраля в Москве казанцы сыграют с “Динамо”, 21 и 23 – с ЦСКА – прим. Т-и), поэтому мы все делаем по плану. Я считаю, все нормально. Все товарищеские матчи мы проводим с западными командами. Потому что, во-первых, у нас была такая возможность, а во-вторых, это сильные команды, которые помогут нам подготовиться. Нет такого, что именно с западными командами решили сыграть. Задача обязательно выиграть "Восток"? Тут говорить об этом не имеет смысла. Нам надо выигрывать матчи и готовиться к плей-офф», – сказал Билялетдинов.

Отдельно наставник казанцев рассказал о ситуации с Малыхиным и Ткачевым. «Федор Малыхин уже тренируется с командой, но контрольного снимка пока еще нет. Доктора сказали, что нужно отложить на две недели. 21-го числа он сделает еще один список – посмотрим, какое будет решение. Я на всех рассчитываю, каждый игрок необходим. Все те, кто у нас есть, все они играть не смогут, но обязаны быть готовы. Ткачев нормально перенес непопадание на Олимпиаду, мне кажется, никаких вопросов нет. Он с пониманием понял всю ситуацию, сейчас он настроен на плей-офф. Сам слежу за игроками “Ак Барса” на Олимпиаде. Кто больше всех впечатляют? Все», – резюмировал главный тренер команды.

Напомним, что в первом матче после перерыва на Олимпиаду казанцы сыграют дома с нижегородским «Торпедо» 27 февраля, 1 марта в Уфе «Ак Барс» проведет заключительный матч регулярки с «Салаватом Юлаевым». После 54 матчей в активе казанцев 97 очков, первое место на «Востоке».

