В Инвестиционном совете РТ обсудили работу трех инвестпроектов

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Члены президиума Инвестиционного совета Республики Татарстан обсудили работу трех перспективных инвестпроектов. Заседание прошло сегодня в представительском корпусе Казанского Кремля под руководством Президента РТ Рустама Минниханова, сообщает пресс-служба главы республики.

Члены совета первым обсудили проект по созданию независимого инвестиционного холдинга. Решение о создании структуры было принято в сентябре 2017 года во время визита Президента РТ в Германию, сообщил член наблюдательного совета компании KGAL Group Владимир Шекоян.

Была проделана серьезная совместная работа специалистов KGAL Group (Германия) и Агентства инвестиционного развития РТ. Мы надеемся, что наше взаимодействие продолжится на долгосрочной основе, отметил спикер.

Сегодня, по словам докладчика, в управлении KGAL Group находится около 22 млрд евро, основная специализация — работа с иностранными страховыми компаниями в области размещения капитала.

«Опыт нашей компании позволит привлечь инвестиции, использовать капитал инвесторов для совместного финансирования в проекты внутри Татарстана», — подчеркнул Владимир Шекоян.

Рустам Минниханов ознакомил участников мероприятия с основными показателями социально-экономического развития Татарстана в 2017 году: так, ВРП вырос на 2,8 процента, объемы промышленного производства — на 1,8 процента, инвестиции в основной капитал сохранились на уровне предыдущего года.

В рамках заседания также был представлен проект создания производства лифтового и травалаторного оборудования на территории Зеленодольска (группа компаний «Век», Екатеринбург).

Третий инвестиционный проект предполагает строительство паромной переправы Сюкеевский ввоз — Болгар в рамках частно-государственного партнерства.