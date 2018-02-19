В Казани открылся IV Фестиваль тюркской молодежи

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ», Алия Замалеева). Сегодня в Госсовете РТ состоялось открытие Фестиваля тюркской молодежи. Форум, проходящий в столице Татарстана в четвертый раз, собрал 70 представителей из 17 регионов РФ и стран зарубежья.

Начало фестивалю было положено еще в 1992 году, когда прошел съезд тюркской молодежи. В 2014 году был дан старт новому проекту – Фестивалю тюркской молодежи.

Проходить фестиваль в этом году будет с 18 по 24 февраля в молодежном центре «Волга». В рамках форума участники презентуют молодежные проекты и программы, также пройдут встречи, круглые столы, экскурсии. Участникам будут представлены достопримечательности Казани и ее театры.

От имени руководства Госсовета РТ поприветствовал участник Фестиваля тюркской молодежи председатель парламентского комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев. Он отметил, что из года в год неизменной остается цель фестиваля — культурно-национальная консолидация тюркской молодежи, проживающей в различных регионах России, расширение деловых и культурных связей, информационный обмен в области молодежной политики, науки, культуры и образования.

«Предыдущие фестивали показали, что этот проект – достойная эффективная площадка для молодежных тюркских организаций. Молодые активные участники заинтересованы в сохранении и развитии потенциала тюркских народов, готовы работать в этом направлении, бережно хранить богатейшее наследие своих предков. Убежден, что IV Фестиваль тюркской молодежи станет ярким культурным событием и послужит укреплению и обогащению межнационального диалога братских тюркских народов», — сказал в своем приветственном слове депутат.

По словам Разиля Валеева, участников форума ждет насыщенная и интересная программа. Он считает важным, что фестиваль в этом году посвящен кино: «Кино может стать одним из способов познакомить мир с богатой тюркской культурой, воплощением многообразия традиций и культуры наших народов». Разиль Валеев призвал молодежь не забывать историю своего народа, традиции, культуру и национальные обычаи.

Парламентарий напомнил собравшимся о том, что в один из дней проведения мероприятия, 21 февраля, будет отмечаться международный день родного языка. Разиль Валеев подчеркнул: «Судьба родных языков наших народов в ваших руках. Именно вы — активные и целеустремленные, умеющие творчески мыслить, должны сделать все возможное и невозможное, чтобы сохранить и развивать родной язык, донести его до следующих поколений». Депутат ГС РТ пожелал участникам форума плодотворной работы.

Начальник управления по реализации национальной политики Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Данил Мустафин пожелал запоминающейся недели и больше знакомств. Он рассказал собравшимся о том, что в республике в мире и согласии проживают более 170 национальностей. Напомнив о том, что в РТ успешно действует ассамблея народов Татарстана, Молодежная ассамблея народов РТ, Мустафин предложил участникам фестиваля познакомиться с работой этих организаций. Он также проинформировал о том, что в республике реализуется ряд программ, нацеленных на поддержку языков, культур и традиций народов, проживающих на территории Татарстана.

Инициативной, имеющей большой потенциал к международному общению назвал молодежь из тюркских стран атташе Представительства МИД РФ в Казани Рустем Хазиев. Он призвал молодежь быть еще активнее и продвигать международные связи.

Начальник отдела по работе с детскими и молодежными организациями Министерства по делам молодежи и спорту Владислав Усанов выразил уверенность, что Фестиваль тюркской молодежи будет полезным с точки зрения наработки новых проектов. Он отметил, что молодежной политике в РТ уделяется самое серьезное внимание, реализуются различные проекты и проводятся многочисленные мероприятия.

В этом году форум посвящен кинематографии. Поэтому на мероприятие съехались не только руководители общественных организаций, но и молодые кинематографисты. Для них организуют открытые показы работ участников в кинотеатре «Мир», встречи с киноведами и татарстанскими режиссерами.

Директор ГБУК «Татаркино» Миляуша Айтуганова подчеркнула, что кино – сейчас в тренде, и тема форума выбрана своевременно. Рассказав о кинофестивалях, которые проходят в РТ, она предложила тюркской молодежи принять в них активное участие.

Практически все выступающие сегодня на открытии официальные лица отметили, что представили тюркских народов могут спокойно общаться между собой и без переводчика. Вспомнив поговорку «Татарам толмач не нужен», многочисленные участники форума каждый на своем языке поприветствовали друг друга.

Завершит свою работу фестиваль 24 февраля.