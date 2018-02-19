В Татарстане за правонарушения детей родители выплатили более 9 млн рублей штрафов в 2017 году

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ», Регина Шафиева). В Татарстане в 2017 году более 13 тысяч родителей за правонарушения своих детей выплатили более 9 млн рублей штрафов, об этом сегодня говорили на праздновании юбилея комиссий по делам несовершеннолетних.

«От эффективности деятельности комиссий многое зависит. Если комиссия будет видеть абсолютно каждого ребенка, который нуждается в защите, который нуждается в особом патронировании, как самого ребенка, так и его семьи, то от деятельности будет зависеть не только жизнь и здоровье, но и судьба этого ребенка», — отметил ответственный секретарь Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Евгений Сильянов.

За прошлый год 51 комиссия ПДН, созданная в муниципальных образованиях, рассмотрела более 24 тысяч материалов об административных правонарушениях детей и родителей, совершивших правонарушения в отношении детей.