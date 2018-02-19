Митрополит Феофан предлагает создать турмаршрут о межрелигиозном мире в Татарстане

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ», Оксана Романова). Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, являясь активным сторонником межконфессионального и межнационального диалога, предлагает проложить по территории Татарстана специальный туристический маршрут, посвященный межрелигиозному миру в республике. Об этом в эксклюзивном интервью ИА «Татар-информ» сообщила координатор создаваемого паломнического направления Татарстанской митрополии Оксана Артеменко.

«Владыка Феофан очень приветствует межрелигиозный диалог. Более того, у него есть понимание, чтобы сделать маршрут, посвященный исключительно межрелигиозному миру в Татарстане. Мы очень рассчитываем, что такой маршрут у нас будет, и мы будем предлагать его в том числе и паломникам, чтобы они знакомились не только с религиозной точки зрения с объектами, но и со светской тоже. Мы сможем показать, что межрелигиозный мир и диалог у нас имеет вековые традиции и сохраняется до сих пор», – рассказала Оксана Артеменко.

В настоящее время Татарстанская митрополия формирует паломническую службу для Свияжского монастыря. Она будет заниматься привлечением религиозных туристов и организацией их пребывания в Татарстане. В ближайшей перспективе – создание паломнической службы Казанско-Богородицкого мужского монастыря, на территории которого в настоящее время ведется воссоздание собора Казанской иконы Божией матери.

С октября при Казанской православной духовной семинарии для будущих экскурсоводов паломнической службы начались специализированные лекции по основам православия.

