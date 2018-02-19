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Израиль провел пробный полет противоракетного комплекса большого радиуса действия

19 февраля 2018, 13:36

В подготовке комплекса участвовало Агентство по противоракетной обороне США.
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(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Израиль провел пробный полет «Хец-3», который прошел успешно. Об этом пишут «Известия».

Противоракетный комплекс большого радиуса действия разработан, чтобы перехватывать баллистические ракеты в космосе. В его подготовке участвовало Агентство по противоракетной обороне США.

В основе «Хец-3» лежит принцип hit-to-kill. Речь идет об уничтожении цели непосредственным попаданием боевой части противоракеты. По мнению специалистов, комплекс может применяться и для уничтожения спутников.


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