Израиль провел пробный полет противоракетного комплекса большого радиуса действия

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Израиль провел пробный полет «Хец-3», который прошел успешно. Об этом пишут «Известия».
Противоракетный комплекс большого радиуса действия разработан, чтобы перехватывать баллистические ракеты в космосе. В его подготовке участвовало Агентство по противоракетной обороне США.
В основе «Хец-3» лежит принцип hit-to-kill. Речь идет об уничтожении цели непосредственным попаданием боевой части противоракеты. По мнению специалистов, комплекс может применяться и для уничтожения спутников.