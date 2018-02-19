Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы, Политика

В МВФ высказали недовольство затягиванием реформ на Украине

19 февраля 2018, 14:34

Международные банкиры выступают за повышение цен на газ для украинцев.
В МВФ заявили, что для получения кредита Украина должна повысить цену на газ
СМИ: Разведка Минобороны использовала «троллинг» во время событий на Майдане
МВФ и Всемирный банк поддержали план пенсионной реформы на Украине‍
Украина направит транш от МВФ на пополнение резервов Нацбанка
Украина выполнит требования МВФ

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Международный валютный фонд недоволен темпом реформ на Украине. Из-за этого под угрозой находится выплата очередного кредитного транша от МВФ, сообщает ТАСС.

Точку зрения банкиров озвучил официальный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман.

«Должен быть обеспечен дополнительный прогресс в остальных отсроченных мероприятиях, необходимых для достижения поставленных программой целей, включая меры в энергетическом и налогово-бюджетном секторах», — отметил чиновник, подводя итоги визита делегации МВФ на Украину в начале февраля. 

Он подчеркнул, что МВФ ждет от Украины создания Антикоррупционного суда, а также выполнения ряда других условий. Среди них — пенсионная и земельная реформы, старт приватизации госимущества, а также повышение цен на газ для населения страны. 

Все это является обязательными условиями для получения очередного кредита от МВФ, отметил представитель фонда.

Ранее МВФ одобрил 17-миллиардную кредитную программу для Украины. Более 8 млрд долларов страна получила к апрелю прошлого года. Однако затем поступление денег прекратилось из-за недовольства МВФ ходом реформ в стране. Позже стало известно, что новый кредитный транш сможет поступить не раньше середины весны 2018 года.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter