В МВФ высказали недовольство затягиванием реформ на Украине

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Международный валютный фонд недоволен темпом реформ на Украине. Из-за этого под угрозой находится выплата очередного кредитного транша от МВФ, сообщает ТАСС.

Точку зрения банкиров озвучил официальный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман.

«Должен быть обеспечен дополнительный прогресс в остальных отсроченных мероприятиях, необходимых для достижения поставленных программой целей, включая меры в энергетическом и налогово-бюджетном секторах», — отметил чиновник, подводя итоги визита делегации МВФ на Украину в начале февраля.

Он подчеркнул, что МВФ ждет от Украины создания Антикоррупционного суда, а также выполнения ряда других условий. Среди них — пенсионная и земельная реформы, старт приватизации госимущества, а также повышение цен на газ для населения страны.

Все это является обязательными условиями для получения очередного кредита от МВФ, отметил представитель фонда.

Ранее МВФ одобрил 17-миллиардную кредитную программу для Украины. Более 8 млрд долларов страна получила к апрелю прошлого года. Однако затем поступление денег прекратилось из-за недовольства МВФ ходом реформ в стране. Позже стало известно, что новый кредитный транш сможет поступить не раньше середины весны 2018 года.