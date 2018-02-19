В Казани отчим совратил 16-летнюю падчерицу, а когда она рассказала матери, убил ее

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). В Казани отчим вступил в интимную связь с падчерицей, а когда она рассказала матери, убил ее, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

В минувшую субботу у одного из домов в центре Казани нашли тело 16-летней девушки с ножевым ранением в грудь.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

По версии следователей, девушка жила с матерью, младшим братом и отчимом. За несколько часов до трагедии она рассказала матери, что отчим вступил с ней в половую связь. Женщина тут же потребовала, чтобы он покинул их дом. Позднее вся семья отправилась отводить младшего ребенка в спортивную секцию. На Петербургской улице отчим с падчерицей ненадолго остались одни, после чего он позвонил супруге и рассказал, что убил девочку. Затем мужчина убежал в район гаражей по Хади Такташа, где нанес аналогичное ранение себе и скончался.

В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.