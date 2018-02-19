Комиссии ПДН: в Татарстане детских суицидов стало в полтора раза меньше

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ», Регина Шафиева). Благодаря работе комиссий по делам несовершеннолетних, за последние три года в Татарстане в 1,5 раза уменьшилось количество детских суицидов, об этом сегодня говорили на праздновании юбилея ПДН.

В ГРК «Корстон» сегодня торжественно отпраздновали 100-летие со дня образования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. На мероприятии выразили благодарность защитникам прав детей.

«Самая главная наша задача – не дать возможность ребенку попасть в беду, а если уже попал, то принять все меры перевоспитания через общественных воспитателей, через школу, через семью, через министерство образования, через министерство внутренних дел, общественную палату и многих других. И, конечно, подойти безболезненно к ребенку», – сказал заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев.

Подводя итоги работы комиссий ПДН в Татарстане, отметили, что за прошлый год в республике на 23,5 процента снизилось количество подростковой преступности.