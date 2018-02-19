Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Потанин предложил Абрамовичу 1,48 млрд долларов за 4 процента акций «Норникеля»

19 февраля 2018, 14:22

Bonico Holdings хочет купить 6,3 млн обыкновенных акций «Норникеля» по цене 234 доллара за штуку.
Абрамович и Жукова закатят новогоднюю вечеринку на 300 человек
Всплыло бурное прошлое будущего зятя Абрамовича
Экс-жена стала для Абрамовича «приветом из 90-х»
Абрамович отложил праздник до лучших времен
Абрамович хочет купить Аршавина для «Челси»

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Crispian Investments Романа Абрамовича, которой принадлежит почти 5 процентов в металлургической компании «Норникель», получила предложение продать свою долю в компании другому акционеру «Норникеля» Владимиру Потанину, пишут «Ведомости». 

Кипрская компания Bonico Holdings, бенефициаром которой является Потанин, хочет приобрести 6,3 млн акций «Норникеля» по цене более 230 долларов за штуку. Общая стоимость акций оценивается в более чем 1,4 млрд долларов.

Ранее компания Rusal обратилась в суд с требованием заблокировать сделку по продаже структурам группы «Интеррос» Владимира Потанина доли Crispian в горно-металлургической компании «Норникель».

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter