Потанин предложил Абрамовичу 1,48 млрд долларов за 4 процента акций «Норникеля»

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Crispian Investments Романа Абрамовича, которой принадлежит почти 5 процентов в металлургической компании «Норникель», получила предложение продать свою долю в компании другому акционеру «Норникеля» Владимиру Потанину, пишут «Ведомости».

Кипрская компания Bonico Holdings, бенефициаром которой является Потанин, хочет приобрести 6,3 млн акций «Норникеля» по цене более 230 долларов за штуку. Общая стоимость акций оценивается в более чем 1,4 млрд долларов.

Ранее компания Rusal обратилась в суд с требованием заблокировать сделку по продаже структурам группы «Интеррос» Владимира Потанина доли Crispian в горно-металлургической компании «Норникель».