У Свияжска и собора Казанской иконы Божией Матери появятся паломнические службы

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ», Оксана Романова). При монастырях Татарстана будут сформированы собственные паломнические службы. Речь, в частности, идет о Свияжском Богородице-Успенском мужском монастыре и Казанско-Богородицком мужском монастыре. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщила координатор создаваемого паломнического направления Татарстанской митрополии Оксана Артеменко.

«Опыт такой работы есть в Раифе, где монастырь давно имеет свою собственную службу, которая успешно работает. На православных курсах при семинарии было объявлено о наборе персонала для работы в паломнической службе монастыря. Работа с паломниками – основной вид деятельности монастыря, поэтому обратились к курсам, которые проходят на базе семинарии. И в Свияжске некогда была такая служба. Заново структура сейчас формируется в связи с последними нововведениями, сменой наместника, статусом объекта ЮНЕСКО», – рассказала Оксана Артеменко.

При этом, как пояснил заведующий отделением дополнительного образования, преподаватель Казанской православной духовной семинарии иерей Александр Махов, двухгодичные курсы, преподавание которых начато только в октябре 2017 года, являются частью образовательного процесса учебного учреждения.

К слову, подобные паломнические службы и, соответственно, экскурсии существуют по всему миру. Например, можно поехать в Рим в романтическое путешествие через турагентство, автостопом в поисках приключений или через аналогичную службу, которая организует экскурсии в город, который представляется как оплот католической церкви. Множество именно паломников, причем разных конфессий, ежегодно посещают и Иерусалим. Однако этот город можно увидеть и тем, кто предпочитает пляжный отдых в Египте или курорты Мертвого моря. Из любопытства или по деловой необходимости люди отправляются и в Мекку, в то же время именно паломнические туры мусульман в этот город буквально гремят на весь мир.

Развитие религиозного паломничества в Татарстане анонсировала недавно и мэрия Казани. Комитет по развитию туризма исполкома столицы РТ ведет переговоры с крупнейшим мужским монастырем Русской православной церкви – Свято-Троицкой Сергиевой лаврой – об обмене опытом в области религиозного туризма, в том числе в связи с воссозданием собора Казанской иконы Божией Матери.

«Мы будем сотрудничать по линии туризма однозначно. Мы хотим предложить некий механизм обмена паломническими группами, которого раньше не было. Мы ждем приток паломников в собор. Мы начали работу по формированию паломнической службы, работа сложная. Первым делом хотим понять поток и будем его привлекать, потому что у нас этот паломнический сектор по России в целом очень большой. Конечно, мы хотели бы, чтобы паломники посещали Татарстан, потому что икона у нас значимая для всей России (Казанская икона Божией Матери – прим. Т-и), и даже место обретения значимо. Тем более, что храм, который будет открыт (пещерный храм), уникальный. Он достоин гордости Татарстана. В этом вопросе активно помогает Фонд "Возрождение" – огромное спасибо, что есть понимание того, что теперь и паломники будут посещать нас», – детально прокомментировала перспективы паломнического туризма в РТ координатор направления.

При этом и Оксана Артеменко, и иерей Александр Махов подчеркнули, что митрополит Казанский и Татарстанский Феофан очень приветствует межрелигиозный диалог и только «за», чтобы в храмах и монастырях экскурсии проводили гиды, независимо от национальности и вероисповедания. Так что для светских экскурсий и экскурсоводов двери православных обителей по-прежнему будут также распахнуты.

«Казань является туристическим городом, и тут вносить какой-то разлад и раздор будет неправильно. Не думаю, что наше руководство к этому стремится – и республиканское, и городское, и епархиальное», – заверил иерей Александр Махов.