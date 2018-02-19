В Набережных Челнах родители отказались вакцинировать две тысячи детей

(Набережные Челны, 19 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах родители в прошлом году отказались вакцинировать две тысячи детей, сообщил главный санитарный врач Автограда Ильгизар Бариев на деловом понедельнике в мэрии.

По его словам, несмотря на постоянную разъяснительную работу, которая ведется среди населения, в обществе сохраняется устойчивое негативное отношение к вакцинации. Так, в прошлом году родители двух тысяч детей отказались от вакцинации. Это на 850 случаев больше, чем было в 2016 году.

Между тем, в части вакцинации против гриппа Автоград пошел на рекорд. В прошлом году прививки от гриппа получили 43,1 процента населения. В этом году показатель планируется увеличить до 45 процентов.

«Раньше был в обиходе такой термин „санпросветработа“. Нам сейчас ее явно не хватает. Расслабились. Отдали эту часть работы на откуп Интернету. Почитав там материалы, некоторые родители начинают считать себя большими специалистами и решают судьбы своих детей. Нельзя пускать все на самотек. Поэтому нашим медикам надо спокойно, ненавязчиво, без административного давления начать заниматься просветительской работой», — прокомментировал ситуацию глава города Наиль Магдеев.

Бариев также посоветовал Управлению здравоохранения исполкома города взять на вооружение опыт работы КДМЦ, где одному педиатру в прошлом году удалось переубедить и направить на вакцинацию 70 процентов детей, чьи родители категорически выступали против прививок.