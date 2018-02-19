Polymetal купит 45 процентов акций в серебряном месторождении за 72 млн долларов

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Компания Polymetal Int заключила соглашение о приобретении 45 процентов акций за 72 млн долларов в серебряном месторождении «Прогноз» (Якутия), пишут «Ведомости».
В настоящее время Polymetal владеет 5 процентами в «Прогнозе». Остальные 50 процентов принадлежат компании Garden Ring Capital.
Ресурсы месторождения оцениваются в 9 тыс. т серебра. Оно является крупнейшим в Евразии серебряным месторождением.
Месторождение находится в Верхоянском районе Якутии. Доступ к удаленному объекту осуществляется по зимнику. В прошлом году Polymetal создала на объекте производственную инфраструктуру. Результаты геологоразведки, проведенной компанией, подтвердили протяженность и мощность рудных зон на месторождении.