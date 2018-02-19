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В театре Камала пройдет юбилейный вечер Рината Тазетдинова

19 февраля 2018, 14:12

В театре Камала пройдет юбилейный вечер Рината Тазетдинова Поздравить корифея драматического искусства творческими номерами придут его друзья и коллеги.
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(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Сегодня в татарском академическом театре им. Г. Камала пройдет творческий вечер народного артиста России и Татарстана Рината Тазетдинова. В концертной программе примут участие коллеги и друзья артиста.

Сегодняшний вечер в Камаловском театре посвящен юбилею знаменитого актера Рината Тазетдинова. Всю свою творческую жизнь он посвятил родному театру. Его прославили роли в пьесах татарских классиков и современных драматургов. В разные годы он примерял на себя роли Кул Гали и Эзопа, Тартюфа и Карандышева, императора Антония и философа Сократа.

На юбилейном вечере будут представлены отрывки из спектаклей, в которых играл Ринат Тазетдинов. Его друзья, коллеги, а также представители разных творческих коллективов поздравят мэтра своими выступлениями и теплыми словами в честь его 80-летия.
 


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