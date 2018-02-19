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Экономика и финансы

Павел Дуров привлек 850 млн долларов на развитие блокчейн-платформы Telegram

19 февраля 2018, 20:37

Основатель мессенджера Telegram отчитался перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США.
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(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отчитался перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США, что привлек 850 млн долларов на развитие блокчейн-платформы Telegram Open Network c собственной криптовалютой, а также мессенджера Telegram. Об этом пишут «Ведомости».

Согласно отчету, в развитие проектов вложились более 80 инвесторов. Их имена Дуров не назвал.

Ранее один из основателей Qiwi Сергей Солонин сообщил, что вложил в Telegram 17 млн долларов, а бывший руководитель «Вимм-билль-данна» Давид Якобашвили инвестировал около 10 млн долларов. Кроме того, одним из инвесторов проекта стал Роман Абрамович.

 


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