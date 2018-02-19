В Альметьевске среди команд медучреждений выявили лучших в спортивном бильярде

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). В Альметьевске среди команд медучреждений в рамках 14-й спартакиады «Здоровье» выявили лучших в спортивном бильярде. Об этом сообщает пресс-служба Управления здравоохранения Альметьевского района.
В турнире сразились главврачи и сотрудники 13 учреждений здравоохранения. В итоге первое место среди руководителей досталось директору Альметьевского медколледжа Глебу Шаронову, среди работников – рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Александру Темникову.
В командном зачете сильнейшим оказался Альметьевский медицинский колледж.