В Татарстане сельхозпредприятия выплатили более 3 млн рублей долгов по зарплате

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Четыре сельхозпредприятия Татарстана погасили задолженность по заработной плате перед своими сотрудниками на общую сумму более 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

«Долг по зарплате перед работниками выплачен после вмешательства республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников. ООО “ТрансАгро” Сабинского района погасило долг на сумму 1,5 млн рублей, ООО “Агрофирма Тукай” Кукморского района – на сумму 500 тыс. рублей, ООО “Дружба” Кукморского района – на сумму 1 млн рублей, ООО “Восход” Зеленодольского – на сумму 233,5 тыс. рублей», – сказано в сообщении.

Предприятия выплатили долги по зарплате 473 работникам. Борьба с долгами по зарплате является приоритетным вопросом в Татарстане. Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ два раза в неделю публикует данные республиканского мониторинга. Ведомство рекомендует жителям республики оперативно сообщать об имеющихся просрочках, связанных с выплатой зарплаты.