Народные исполнители из шести районов РТ приняли участие в конкурсах в Болгаре

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Фольклорные коллективы из шести районов Татарстана приняли участие в зональном этапе отборочного тура республиканских конкурсов исполнителей народной песни «Русская песня-2018» и «Казачий круг-2018», которые были организованы в Болгаре. Об этом сообщает газета «Новая жизнь».

На конкурс приехали как отдельные исполнители, так и детские вокальные ансамбли и фольклорные коллективы. На сцену поднялись казачьи ансамбли «Станица Спасская» и «Хуторок», фольклорный ансамбль «Даренка», дуэт «Серебряная подкова», Дарья Ямщикова, Ольга Лобанова, трио «Волжские зори», ансамбли из Никольского «Сударыня», Куралово «Лебедушки» антоновские «Бездненские зори» и «Веснушки».

Участники удостоились дипломов. Жюри предстоит определить, кто отправится на республиканский этап конкурсов.